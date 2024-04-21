Вашингтон, 21 апреля, 2024, 21:38 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский радуется тому, что США выделят Украине дополнительную помощь, но это приведёт только к уничтожению ещё большего числа украинцев, заявил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Он заявил, что Киев в 2023 году на провалившееся контрнаступление потратил $22 млрд, потеряв 160 тыс. человек. Из $61 млрд, которые в этом году планируют выделить США, Украине реально достанется только около $16 млрд, отметил эксперт.

«Вы находитесь в ещё более глубокой яме, чем в начале 2023 года. Всё, что вы собираетесь сделать, — это убить ещё больше украинцев», — написал Риттер в комментарии под заявлением Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля палата представителей Конгресса США приняли законопроект о выделении $61 млрд на военную помощь Украине. Сенат рассмотрит документ 23 апреля.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что из заявленной суммы $23 млрд пойдёт на восполнение запасов американских складов, потраченных ранее на поддержку Украины, а $11,3 млрд — на проведение военных операций в регионе. Политик подчеркнул, что никакая помощь Киеву не поможет ему победить.