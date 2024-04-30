Пленный украинский боец рассказал об отправке ВСУ непригодных на фронт
Москва, 30 апреля, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Командование украинской армии направляет в зону боевых действий непригодных к военной службе новобранцев. Об этом 30 апреля рассказал пленный боец ВСУ Александр Ведерников.
По его словам, которые привело издание Lenta.ru, его мобилизовали как «ограниченно годного», после чего он служил в Ровенской области, где не проходил никакой специальной подготовки.
«У нас большинство непригодные к военной службе. И нам сказали, что мы там (в районе Очеретино. — Прим. ред.) или в Запорожской, или в Херсонской области будем охранять штабы, <…> [вести] дежурство на блокпостах», — сказал он.
Ведерников отметил, что командиры ВСУ обещали ему и его сослуживцам, что перед ними будет ещё несколько линий обороны, и они узнали, что находились на передовых позициях в Очеретино, только после попадания в плен к российским военным.
Как передавало ИА Регнум, 26 апреля украинский «24 канал» сообщил, что признанных ограниченно годными к военной службе мужчин на Украине обязуют пройти медкомиссию, которая поделит их на четыре категории и определит место прохождения службы. Уточнялось, что статус будут определять на основе «степени функциональности» новобранцев.
Верховная рада Украины во втором и третьем чтениях 11 апреля приняла законопроект о мобилизации. По данным местных СМИ, всем военнообязанным теперь смогут вручать повестки в ВСУ в «электронном кабинете призывника», и она будет считаться вручённой, даже если призывник не видел её. Также все военнообязанные должны будут постоянно носить с собой военный билет.
Военно-медицинская комиссия на Украине в начале апреля признала легкораненым бойца ВСУ, потерявшего на фронте половину руки и попавшего в запас по состоянию здоровья. Супруга военного рассказала, что её муж служил в 36-й бригаде украинских войск.