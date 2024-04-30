Москва, 30 апреля, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Командование украинской армии направляет в зону боевых действий непригодных к военной службе новобранцев. Об этом 30 апреля рассказал пленный боец ВСУ Александр Ведерников.

Сергей Корсун ИА Регнум

По его словам, которые привело издание Lenta.ru, его мобилизовали как «ограниченно годного», после чего он служил в Ровенской области, где не проходил никакой специальной подготовки.

«У нас большинство непригодные к военной службе. И нам сказали, что мы там (в районе Очеретино. — Прим. ред.) или в Запорожской, или в Херсонской области будем охранять штабы, <…> [вести] дежурство на блокпостах», — сказал он.

Ведерников отметил, что командиры ВСУ обещали ему и его сослуживцам, что перед ними будет ещё несколько линий обороны, и они узнали, что находились на передовых позициях в Очеретино, только после попадания в плен к российским военным.

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля украинский «24 канал» сообщил, что признанных ограниченно годными к военной службе мужчин на Украине обязуют пройти медкомиссию, которая поделит их на четыре категории и определит место прохождения службы. Уточнялось, что статус будут определять на основе «степени функциональности» новобранцев.

Верховная рада Украины во втором и третьем чтениях 11 апреля приняла законопроект о мобилизации. По данным местных СМИ, всем военнообязанным теперь смогут вручать повестки в ВСУ в «электронном кабинете призывника», и она будет считаться вручённой, даже если призывник не видел её. Также все военнообязанные должны будут постоянно носить с собой военный билет.

Военно-медицинская комиссия на Украине в начале апреля признала легкораненым бойца ВСУ, потерявшего на фронте половину руки и попавшего в запас по состоянию здоровья. Супруга военного рассказала, что её муж служил в 36-й бригаде украинских войск.