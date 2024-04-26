Киев, 26 апреля, 2024, 16:23 — ИА Регнум. На Украине мужчины, признанные ограниченно годными к военной службе, должны будут пройти медицинскую комиссию, которая поделит их на четыре категории и определит место прохождения службы. Об этом сообщает украинский «24 канал» со ссылкой на минобороны страны.

Сергей Корсун ИА Регнум

Так, на Украине будут выделены полностью годные, а также годные к службе в военном вузе, в военкомате, частях обеспечения, но непригодные к морской пехоте и службе в спецназе.

Две категории составят «годные по отдельным специальностям» и те, кого можно привлечь к выполнению «специфических задач».

Отмечается, что статус будет определен на основе «степени функциональности».

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон, согласно которому «ограниченно годные» военнообязанные теперь должны проходить повторную проверку врачебной комиссии в течение девяти месяцев, после чего их определят в окончательную категорию — «годен» или «не годен». Перед этим глава киевского режима подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. В соответствии с документом изменения вносятся в закон от 2006 года о воинской службе, украинское правительство обязано привести в соответствие с нововведением все касающиеся его другие нормативные акты.

Верховная рада Украины 11 апреля приняла во втором и окончательном чтении закон об ужесточении правил мобилизации. Документ вводит порядок проведения мобилизации, включая ужесточение наказания за уклонение от неё. В законе уточнили подлежащие мобилизации категории лиц, повестка будет считаться полученной даже без вручения лично военнообязанному. Также предусматривается обязанность носить военный билет для всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет и штраф или силовой привод в ТЦК за нарушение этой нормы.

В апреле 2024 года газета The Times сообщила, что молодые жители Украины всё чаще копят деньги на взятки военкомам для избежания мобилизации в ВСУ. Собеседники издания также рассказали, что передвигаются по улицам ночью, чтобы избежать встреч с военкомами, и подписываются на Telegram-каналы, предупреждающие о местах раздачи повесток.