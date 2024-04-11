Киев, 11 апреля, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Верховная рада Украины 11 апреля во втором и третьем чтениях приняла законопроект о мобилизации. Об основных нормах законопроекта рассказали украинские СМИ.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Страна. ua», в частности, сообщила, что все военнообязанные в течение 60 дней с момента вступления закона в силу (после его подписания главой государства) должны обновить свои данные в военкомате, явившись лично или зарегистрировавшись в «электронном кабинете призывника».

Через этот кабинет могут вручаться и повестки в ВСУ. По новым правилам повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее: дата вручения повестки может определяться по штампу о невозможности личного вручения.

Все военнообязанные должны будут постоянно носить военный билет с собой. Документ теперь будет необходим для выезда с Украины в том числе для граждан, признанных непригодными к воинской службе.

Законопроект устанавливает бронь от мобилизации для всех сотрудников правоохранительных органов, помощников депутатов Верховной рады (по два помощника на депутата) и владельцев стратегических предприятий Украины. Ранее сообщалось, что в число таких предприятий попали в том числе некоторые цирки и футбольные клубы.

Аспиранты, а также студенты, получающие образование на ступень выше уже имеющегося, получат отсрочку. Студенты, получающие второе высшее образование, такого права теперь лишены.

Новые нормы отменяют статус ограниченно годного к военной службе: граждане, получившие этот статус ранее, должны будут повторно пройти комиссию, чтобы получить статус пригодного или непригодного к службе.

Инвалиды всех групп получат отсрочку от призыва, но должны будут регулярно проходить переаттестацию. Установлен перечень заболеваний для инвалидов третьей группы, при наличии которых полагается освобождение от воинской службы, преимущественно это онкологические заболевания и отсутствие органов или конечностей.

Содержащаяся ранее в законопроекте норма о демобилизации через 36 месяцев из итогового текста документа была исключена. При этом право на демобилизацию появилось у действующих военнослужащих ВСУ, имеющих инвалидность, а также у вернувшихся из плена.

Как передавало ИА Регнум, новые нормы также предполагают снижение призывного возраста на Украине с 27 до 25 лет и многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы.

В апреле 2024 года газета The Times сообщила, что молодые жители Украины всё чаще копят деньги на взятки военкомам для избежания мобилизации в ВСУ. Собеседники издания также рассказали, что передвигаются по улицам ночью, чтобы избежать встреч с военкомами, и подписываются на Telegram-каналы, предупреждающие о местах раздачи повесток.

Украинские и западные СМИ также сообщали о многочисленных случаях насильственной мобилизации в ряды ВСУ и о противодействии жителей военкомам. В частности, жители Никополя Днепропетровской области в апреле 2024 года помешали отправить в военкомат мужчину, которого военкомы задержали силой. Кроме того, сообщалось о росте количества попыток нелегально покинуть территорию Украины.