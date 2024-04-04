Киев, 4 апреля, 2024, 08:10 — ИА Регнум. Украинский военный потерял половину руки и попал в запас по состоянию здоровья, военно-медицинская комиссия на Украине признала его легкораненым. Об этом журналистам рассказала супруга военнослужащего.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я жена бойца из рядов ВСУ. Мой муж пошёл на войну и недавно получил тяжелое ранение, ему практически оторвало руку по локоть», — отметила она в беседе с «РИА Новости».

Женщина уточнила, что её супруг служил в 36-й бригаде Вооружённых сил Украины. По её словам, она сильно удивлена диагнозом врачей, которые диагностировали лёгкое ранение вместо тяжёлого.

По словам женщины, компенсацию в 100 тысяч гривен (около $2,5 тысячи), которую выделило государство, пришлось почти полностью потратить на лечение её мужа. После этого семья военного фактически осталась без средств к существованию.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года украинский военнопленный заявил, что его призвали в ВСУ с психическими расстройствами. По словам мужчина, врачи выписали ему документы, в которых не было ограничений по службе.

Он уточнил, что в военкомате города Запорожья украинские медики ему предложили оплатить штраф и получить новый военный билет без упоминания статей о психиатрии и наркотиках. Мужчина добавил, что он согласился, после чего его мобилизовали в ВСУ и отправили на передовую.

В феврале 2024 года украинский военнопленный Назар Вашкевич рассказал о том, что попал в Вооружённые силы Украины, когда военные билеты давали даже комиссованным, непригодным и ограниченно годным. Он добавил, что в ВСУ массово призывают людей, негодных по состоянию здоровья и возрасту.