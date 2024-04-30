Москва, 30 апреля, 2024, 10:00 — ИА Регнум. В этом году на Красной площади состоится Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Его проведение одобрил президент Владимир Путин. Об этом 30 апреля сообщили в дирекции фестиваля.

Кристина Кормилицына/ИЗВЕСТИЯ

«В соответствии с поручением президента XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдёт с 23 августа по 1 сентября», ― говорится в сообщении в Telegram-канале фестиваля.

Ранее глава государства заявил, что этот грандиозный, яркий и красочный музыкальный праздник является подлинным украшением культурной, общественной жизни российской столицы, одним из самых впечатляющих и востребованных проектов в сфере международного гуманитарного сотрудничества.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году фестиваль не состоялся, его решили перенести на 2024 год. Причины этого решения организаторы мероприятия не указали.

Фестиваль проводится с 2006 года. Мероприятие проходило ежегодно, за исключением 2008 и 2020 годов. В 2022 году фестиваль «Спасская башня» отпраздновал своё 15-летие. За это время он принял более 160 коллективов из 57 стран мира. Зрителями фестиваля стали более 860 000 человек. Аудитория прямых трансляций проекта превысила 50 млн человек.

В 2022 году юбилейный фестиваль «Спасская башня» завершился грандиозным представлением на Красной площади. Финальной точкой музыкального праздника стало выступление сводного оркестра, куда вошли 1,5 тысячи артистов из разных стран мира. В мероприятии приняли участие коллективы из Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии и Таиланда.