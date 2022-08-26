Ростовская область, 15 июня, 2007, 17:08 — ИА Регнум. Более одной тонны донской сельди изъяли сотрудники милиции во время операции на гидроузле, расположенном на границе Семикаракорского и Волгодонского районов Ростовской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУВД РО, в начале месяца сотрудники управления по налоговым преступлениям ГУВД по РО получили информацию, что на одном охраняемом гидроузле промышляет группа браконьеров.

Июнь - время, когда донская сельдь огромными косяками идет к месту нереста. Именно в этом месте несколько мужчин устроили рыбалку с "размахом". Браконьеры перекрыли шлюз, и речной канал моментально заполнился кишащей в воде рыбой, которую можно было ловить голыми руками. В самый разгар "удачного промысла" преступники были задержаны с поличным милицией совместно с сотрудниками ФСБ по РО.

При обыске у задержанных были изъяты "пауки" - самое простейшее и запрещенное средство для ловли рыбы, представляющее две перекрестных проволочных дуги обтянутые сеткой и более тонны донской сельди, основная часть которой уже была засолена в металлических ваннах и уложена в машины.

По словам оперуполномоченного управления по налоговым преступлениям ГУВД по РО Анатолия Витютнева, который непосредственно участвовал в задержании, такое количество рыбы преступники выловили буквально за один час. Нерест идет не первую неделю, и можно только догадываться, сколько рыбы уже выловили браконьеры. Данный гидроузел находится под контролем сотрудников Ростсельхознадзора. "По совпадению или случайно, рядом с местом незаконной ловли рыбы находились два патрульных катера данной госслужбы. Сейчас милиция выясняет, что там делали сотрудники Ростсельхознадзора и почему не предприняли мер по задержанию преступников", - сообщил Анатолий Витютнев.

Всего было задержано шесть человек, все они жители Ростовской области. В отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 256 УК РФ - "незаконная добыча водных животных и растений". Проводится расследование.