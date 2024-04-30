Москва, 30 апреля, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Экипаж вертолёта Ми-35М Воздушно-космических сил России нанёс удары по опорным пунктам и личному составу украинской армии в зоне ответственности российской группировки войск «Центр». Об этом 30 апреля сообщили в Министерстве обороны.

Кадр из видео

«Экипаж вертолёта Ми-35М успешно поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что российские вертолётчики использовали для удара неуправляемые авиационные ракеты.

По информации Минобороны, после нанесения удара экипаж Ми-35М выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки, после чего успешно вернулся на аэродром базирования. Как доложил передовой авиационный наводчик, все назначенные цели удалось успешно поразить.

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Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российская армия уничтожила за сутки цех сборки дронов ВСУ. По его словам, за это же время силы противовоздушной обороны сбили 22 БПЛА ВСУ, а также ракету реактивной системы залпового огня «Ураган» и управляемую авиабомбу JDAM производства США.

Ранее в этот же день в военном ведомстве сообщили об ударах экипажей российских танков Т-80БВМ по опорным пунктам ВСУ на южнодонецком направлении. Уточнялось, что танкисты ВС России используют для ударов по противнику тактику кочующих огневых средств.