Лондон, 30 апреля, 2024, 01:02 — ИА Регнум. Торговое судно получило повреждения в результате атаки в Красном море возле берегов Йемена, никто из членов его экипажа не пострадал. Об этом 29 апреля сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Йеменские хуситы

«Судно получило повреждения. При этом угрозы для судна и его экипажа нет, оно продолжает следовать в порт назначения», — уточняется в сообщении UKMTO.

В связи с инцидентом управление рекомендовало соблюдать осторожность другим судам в этом районе, а также сообщать о любой подозрительной активности.

UKMTO также сообщил о получении информации от британской компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности. По её данным, атакован контейнеровоз под флагом Мальты, он выполнял рейс из Джибути в порт Джидды в Красном море. Судно подверглось атаке в 54 морских милях к северо-западу от йеменского порта Моха (Мокка). Как информирует агентство Reuters, по судну было выпущено три ракеты. Причиной атаки могла стать связь с Израилем: оператор судна ведёт дела с этой страной.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 27 апреля йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) сообщило об атаке на британское судно Andromeda Star в Красном море. Также они заявили о сбитом американском дроне MQ-9 в провинции Саада.

В этот же день UKMTO сообщило о повреждениях танкера в результате ракетного удара в Баб-эль-Мандебском проливе у берегов Йемена. Уточнялось, что судно принадлежало британской компании, а теперь под флагом Панамы шло из Приморска в Вадинар (западное побережье Индии).