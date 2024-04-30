Мюнхен, Германия, 30 апреля, 2024, 04:55 — ИА Регнум. Один из украинских военнослужащих, убитых в немецком городе Мурнау (Бавария), служил в 81-й аэромобильной бригаде десантно-штурмовых войск Вооружённых сил Украины. Об этом командование подразделения сообщило на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в России организации).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Установлена личность одного из солдат, погибших в Германии в городе Мурнау. Он солдат 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слободской бригады ДШВ ВС Украины», — говорится в сообщении.

В командовании уточнили, что военнослужащий проходил в Германии медицинскую реабилитацию после ранения, полученного в ходе боёв за Белогоровку в Луганской Народной Республике в 2023 году.

Как передавало ИА Регнум, вечером 27 апреля в баварском городе Мурнау-ам-Штафельзее нашли двух украинских мужчин с колото-резаными ранами. Один из них скончался на месте, второй — в больнице. Убитыми оказались военнослужащие, находившиеся в Германии на реабилитации. По мнению главы МВД Баварии Йоахима Херрманна, инцидент мог произойти на почве распития спиртного.

Согласно совместному заявлению Генеральной прокуратуры Мюнхена и полиции Баварии, сразу после совершения преступления правоохранители задержали 57-летнего мужчину, который, по мнению следствия, якобы является гражданином РФ, проживающим в Германии с начала с 1990-х годов. Также утверждается, что до преступления трое мужчин были знакомы друг с другом.

29 апреля в генеральном консульстве России в Бонне сообщили, что на данный момент нет никаких подтверждений или убедительных доказательств того, что мужчина, задержанный по подозрению в убийстве украинцев, имеет российское гражданство. В консульстве также напомнили, что на территории ФРГ постоянно проживают сотни тысяч русскоязычных граждан, в том числе с двойным гражданством.