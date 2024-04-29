Молдавия, 30 апреля, 2024, 01:56 — ИА Регнум. Суды в Молдавии постоянно отклоняют действие протоколов и отменяют штрафы за ношение георгиевской ленты, несмотря на существующий в стране запрет, заявил глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

ИА Регнум

«Для главного полисмена страны, призванного соблюдать закон, самого закона не существует. Судебные инстанции раз за разом отменяют административные протоколы за ношение гвардейской/георгиевской ленты… Было бы любопытно увидеть хоть один протокол по ленточке, который был бы признан судебной инстанцией законным. Хоть один», — написал Петрович в своём Telegram-канале 29 апреля.

Таким образом Петрович отреагировал на обращение генерального инспектора полиции Молдавии Виорела Чернэучану, призвавшего жителей республики воздержаться от ношения георгиевских лент в День Победы, чтобы избежать штрафов.

Запрет на ношение георгиевской ленты в Молдавии вступил в силу в апреле 2022 года. Конституционный суд республики постановил, что эта мера не нарушает законодательство. Судья Домника Маноле пояснила, что георгиевскую ленту можно носить и демонстрировать для иллюстрации исторического материала, но только не для «оправдания военных преступлений или агрессии».

Как передавало ИА Регнум, в апреле 2023 года премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что жителей республики в День Победы будут штрафовать за ношение георгиевской ленты. С июня 2022 года после введения запрета на демонстрацию в том числе символов V и Z в Молдавии было возбуждено несколько сотен дел.