Кишинёв, 27 апреля, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Жителей Молдавии в День Победы будут штрафовать за ношение георгиевской ленты. Об этом 27 апреля заявил премьер-министр страны Дорин Речан.

Денис Абрамов ИА REGNUM Георгиевская лента

«МВД готовит все необходимые регламенты, потом объявят точно, как будут документировать и санкционировать тех, кто не соблюдает закон», — сказал Речан, слова которого передаёт РИА Новости.

Также молдавский премьер отметил, что эти символы запрещены, их использование будет санкционировано.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что георгиевскую ленту в стране можно носить и демонстрировать, но только не для «оправдания военных преступлений».

В июне 2022 года сообщалось, что после запрета на ношение георгиевских лент и демонстрацию символов «V» и «Z» в Молдавии было возбуждено несколько сотен дел. Для нахождения правонарушителей использовались видеокамеры и система распознавания лиц.