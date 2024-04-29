Молдавия, 29 апреля, 2024, 17:50 — ИА Регнум. В преддверии 9 Мая полиция Молдавии напомнила о штрафах за ношение георгиевской ленты. Об этом заявил на брифинге 29 апреля глава генерального инспектората полиции республики Виорел Чернэуцану.

ИА REGNUM

«Запрещена продажа, хранение, производство и ношение двухцветной ленты, которая является символом агрессии. Ношение символов агрессии в Молдавии санкционируется», — заявил он.

В 2024 году общественники проведут марши памяти в Молдавии в честь Дня Победы и 80-й годовщины освобождения республики от фашизма, которую будут отмечать 24 августа.

Президент Молдавии Майя Санду выступила с инициативой отмечать 9 мая День Европы. Однако общественность и парламентская оппозиция выступили против. По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отметили наградами.

Как сообщало ИА Регнум, в Молдавии действует запрет на ношение и использование георгиевской ленты, а также символов Z и V. В июне 2022 года после запрета на ношение георгиевских лент в Молдавии возбудили несколько сотен дел. Для нахождения правонарушителей использовали видеокамеры и систему распознавания лиц.

В апреле прошлого года судья Конституционного суда Молдавии Домника Маноле пояснила, что георгиевскую ленту можно носить и демонстрировать, но только не для «оправдания военных преступлений». По словам судьи, ленту можно использовать для иллюстрации исторического материала, а латинские буквы — в качестве коммерческих эмблем.

Премьер-министр страны Дорин Речан в апреле 2023 года заявил, что жителей Молдавии в День Победы будут штрафовать за ношение георгиевской ленты. Тогда премьер добавил, что эти символы запрещены, а их использование санкционируют.