Молдавия, 11 апреля, 2023, 22:01 — ИА Регнум. Георгиевскую ленту в Молдавии можно носить и демонстрировать, но только не для «оправдания военных преступлений», заявила 11 апреля судья Конституционного суда страны Домника Маноле.

Виталий Аньков/РИА Новости Георгиевская лента

Ранее депутаты от Социалистической партии Молдавии обратились в суд, призвав отменить запрет на ношение георгиевской ленты и использование символов «Z» и «V». Конституционный суд счёл, что это требование следует удовлетворить частично.

«Конституционный суд постановил (…) признать конституционными статью 365 Кодекса о правонарушениях и статью 1 Закона о противодействии экстремистской деятельности в той мере, в какой они применимы только к действиям, совершаемым в целях оправдания военной агрессии, военных преступлений или преступлений против человечности», — сказала Маноле.

Ленту можно использовать для иллюстрации исторического материала, а латинские буквы — в качестве коммерческих эмблем, привела пример судья.

В июне 2022 года сообщалось, что после запрета на ношение георгиевских лент и демонстрацию символов «V» и «Z» в Молдавии было возбуждено несколько сотен дел. Для нахождения правонарушителей использовались видеокамеры и система распознавания лиц.