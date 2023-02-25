Вашингтон, 25 февраля, 2023, 05:43 — ИА Регнум. Санкции против 80% банковского сектора России и 2,4 тыс. российских юридических и физических лиц ввели США с момента начала СВО. Об этом 24 февраля сообщает министерство финансов США.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Под американскими санкциями находятся десять крупнейших российских банков. Кроме того, свыше тысячи иностранных компаний после начала СВО прекратили свою деятельность на территории России.

Министерство финансов и Госдепартамент США также включили в чёрный список более 200 лиц из Европы, Африки и Азии, оказывающих России помощь в «обходе санкций».

Вашингтон наложил санкции почти на 20% финансового сектора Белоруссии.

Кроме того, под ограничения попали около 115 судов и 19 летательных аппаратов.

Напомним, что Запад конфисковал около $300 млрд, принадлежавших российскому Центральному банку.