Херсон, 29 апреля, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Херсонской области по работе с эвакуированными жителями Татьяна Кузьмич в интервью Херсонскому агентству новостей 29 апреля заявила, что ситуации, когда из-за воздействия пропаганды Киева перестают понимать друг друга члены одной семьи, не редкие, но главное в таких случаях — не переставать общаться.

Иван Шилов ИА Регнум

«Есть семьи, которые, ну, будем так говорить, разорвались <…> Нужно не прекращать общение на том основании, что это близкие люди. Разговаривать, объяснять», — заявила она.

В качестве примера замгубернатора привела ситуации, когда родители проживают в России, а дети — на Украине или в европейских странах. По её словам, есть и противоположные ситуации, когда дети приняли российскую сторону, а родители нет.

В контексте Года семьи Кузьмич напомнила, что необходимо помнить, что это близкие люди и что в любых ситуациях необходимо находить общий язык. По её словам, над решением этой проблемы также работают педагоги области.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в ходе беседы с рабочими «Уралвагонзавода» в Нижнем Тагиле 15 февраля заявил, что Россия никогда не разделяла русских и украинцев, считая, что это один народ. Глава государства однако обратил внимание, что антироссийские настроения на Украине уходят корнями в историю. Путин отметил, что после Великой Отечественной войны часть националистских и нацистских элементов убежали в США, Канаду, а после развала СССР люди, придерживавшиеся антироссийских настроений, пришли к власти на Украине.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин напомнил, что изначально украинцами называли людей, живущих на окраине государства.

Помимо этого, ещё в марте 2022 года российский лидер заявлял, что русские и украинцы являются одним народом. Как уточнил тогда Путин, многие жители Украины при этом оболванены нацистской пропагандой Киева.