Вашингтон, 29 апреля, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и Белый дом применяют двойные стандарты в отношении Израиля и Украины, заявила конгрессвумен-республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин 29 апреля в соцсети X (бывш. Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум

«Белый дом хочет контролировать Израиль, но не призывает к прекращению огня на Украине. Фактически Байден отклонил все предложения о прекращении огня», — написала она.

Кроме того, Грин обвинила спикера палаты представителей американского Конгресса республиканца Майка Джонсона, который ранее выступал против выделения средств на помощь Украине, в объединении с Байденом. Конгрессвумен также отметила, что Белый дом сначала выделил деньги на военную помощь Израилю, а сразу после этого госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в страну, чтобы договариваться о прекращении боевых действий в секторе Газа.

«Байден хочет играть на обе стороны, потому что он сталкивается с масштабными протестами и заинтересован только в своем переизбрании», — пришла к выводу Грин.

Как сообщало ИА Регнум, Грин 20 апреля назвала Джонсона предателем национальных интересов США за то, что с его помощью нижняя палата Конгресса поддержала дополнительную военную помощь Украине, не добившись выделения средств на укрепление границы с Мексикой.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 19 марта назвал неприемлемыми призывы к перемирию на Украине. Он заявил, что прекращение боевых действий закрепит достижения России в ходе СВО.

28 апреля Кирби заявил, что Вашингтон ищет возможности, чтобы добиться перемирия между Тель-Авивом и ХАМАС хотя бы на шесть недель. Если это удастся, то появится возможность договориться о более долгосрочном решении, добавил он.