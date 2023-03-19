Вашингтон, 19 марта, 2023, 17:47 — ИА Регнум. В Вашингтоне считают, что возможные призывы к перемирию на Украине неприемлемы. Об этом, как передаёт телеканал Fox News, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

«Если эта встреча (предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. — Прим. ред.) приведёт к какому-либо призыву о перемирии, это будет неприемлемо», — сказал он.

По его мнению, подобный шаг только ратифицирует «завоевания» Москвы и даст российскому лидеру время для подготовки новых людей и планирования нового наступления.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин приедет с визитом в Москву 20–22 марта. В Кремле заявили, что в ходе переговоров лидеры двух стран подпишут важные документы и обсудят актуальные вопросы развития стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.