Москва, 29 апреля, 2024, 17:20 — ИА Регнум. В Москве продолжается строительство электродепо «Южное», которое после объединения с соседним «Братеево» станет крупнейшим комплексом по ремонту вагонов метро в России, заявил мэр города 29 апреля в Telegram-канале.

Мэр Москвы Сергей Собянин

«Всего на его территории возведём 46 зданий и сооружений общей площадью больше 78 тыс. кв. метров», — написал он.

Собянин сообщил, что комплекс будет ремонтировать и обслуживать поезда Замоскворецкой линии. Строители проводят на объекте монолитные работы в складском блоке.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля Собянин заявил, что в Москве построят электродепо «Столбово». Предприятие сможет обслуживать около 30 составов Сокольнической, а также строящейся Троицкой линий метро. В комплексе будет более 50 зданий, общая длина проложенных там рельсов по проекту более 12 км.

22 апреля Собянин сообщил о скором завершении прокладки трубопроводов для подключения к сетям «Мосводоканала» станции метро «Потапово», которую откроют на Сокольнической линии метро после станции «Коммунарка». Мэр подчеркнул, что в работах применяют материалы российского производства.