Москва, 20 апреля, 2024, 15:26 — ИА Регнум. В скором времени в Москве построят электродепо «Столбово», в котором ежедневно смогут выполнять техническое и эксплуатационное обслуживание около 30 составов Сокольнической и будущей Троицкой линий метро, рассказал 20 апреля мэр Сергей Собянин в своём блоге.

Кадр из Телеграм — канала Сергея Собянина

«Строящееся в Новой Москве электродепо «Столбово» станет одним из крупнейших. Комплекс будет включать более 50 зданий и сооружений, а общая длина проложенных рельсов превысит 12 км», — сообщил Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, Собянин в начале марте проинформировал о том, что станция «Новаторская» на строящейся Троицкой линии метро готова уже более чем на 80%. Полностью работы по строительству станции завершатся к концу года. Строительство Троицкой линии метро началось в 2018 году. Сейчас идёт строительство первого участка от станции «Новаторская» до станции «Коммунарка».

Собянин 19 апреля сообщил, что в Москве реконструируют стадион «Локомотив» в районе Люблино. В собственность города объект перешёл только в прошлом году, пояснил мэр.