Москва, 22 апреля, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Завершается строительство трубопроводов для подключения станции Московского метрополитена «Потапово». Об этом сообщила пресс-служба мэра столицы Сергея Собянина.

РИА Новости/Павел Бедняков

«АО «Мосводоканал» завершает прокладку 6,7 км сетей диаметром от 63 до 355 мм в поселении Сосенском (ТиНАО). Работы выполнены на 95%. Завершить их планируется летом», — следует из сообщения.

Уточняется, что при строительстве используются отечественные материалы, в том числе полиэтиленовые трубы с техническими и эксплуатационными характеристиками высокого уровня.

«Кроме того, специалисты используют несколько методов: открытую прокладку и бестраншейную технологию (горизонтально направленное бурение)», — говорится в тексте.

Пресс-служба напомнила, что станция «Потапово» будет расположена на Сокольнической линии метро следом за станцией «Коммунарка». После её открытия улучшится транспортное обслуживание ещё двух поселений ТиНАО — Воскресенского и Щербинки, а также района Южное Бутово.

Как передавало ИА Регнум, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство станции «Потапово» Сокольнической линии завершится до конца 2024 года.

Градоначальник напомнил, что она станет 27-й станцией красной ветки метро. Благодаря открытию «Потапово» многие жители поселения Сосенского смогут добираться до метро пешком и будут экономить в пути до 40 минут в день, добавил мэр города.

Сергей Собянин уточнил, что название станции жители столицы выбрали в рамках проекта «Активный гражданин».