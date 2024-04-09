Ташкент, 9 апреля, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Таджикским гражданам следует проявлять политическую бдительность, не пятнать честь своего народа и воспитывать детей так, чтобы их не смогли использовать заинтересованные силы. Об этом президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил в поздравительном послании к согражданам по случаю праздника Фитр.

Валерий Шарифулин/ТАСС Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

«Мы должны так воспитывать наших детей, чтобы они были достойны имени и памяти наших славных предков, поднимали авторитет, имидж государства и нации на международной арене, и ни в коем случае не пятнать честь таджикского народа», — подчеркнул Рахмон.

По его словам, недостойно позорить свою нацию представителям таджикского народа, который обладает древней и богатой культурой, всемирно известной цивилизацией.

Рахмон добавил, что в условиях нарастания напряжённости в мире нельзя допустить, чтобы граждане или их дети «стали игрушкой в руках заинтересованных групп и сил». Он призвал таджиков быть политически бдительными, осознать национальные ценности, соблюдать закон.

Готовясь к празднику, лучше избежать излишеств и расточительства, сосредоточиться на добрых поступках, отметил президент.

Праздник Фитр или Ураза-байрам завершает пост, который длится в течение месяца Рамадан. В Таджикистане его отметят 10 апреля, этот день в стране будет выходным.

Как сообщало ИА Регнум, четверых граждан Таджикистана обвиняют в непосредственном исполнении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». К настоящему моменту арестованы 11 фигурантов уголовного дела о теракте.

25 марта Рахмон назвал атаку на «Крокус Сити Холл» постыдной и ужасной. Он призвал таджикистанцев уделять внимание воспитанию своих детей, чтобы уберечь их от совершения подобных поступков и не порочить имя таджикского народа.