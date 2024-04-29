Москва, 29 апреля, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров 29 апреля посетил Ясиноватский машиностроительный завод. Это предприятие — один из крупнейших в СНГ производителей горнопроходческой техники для угольных шахт, подземных разработок рудников, а также оборудования для строительства тоннелей для железнодорожного транспорта, метро и автодорог. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

Сергей Аверин/РИА Новости

Министр ознакомился с производством на предприятии, которое на 95% обеспечили российским оборудованием, осмотрел цеха, где ведут сборку и сварку металлоконструкций, проводят механическую обработку деталей, сборку узлов и готовых изделий и их испытания.

Затем Мантуров провёл встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным. Они обсудили совместную работу по восстановлению промышленных предприятий региона. Вице-премьер отметил, что число предприятий, интегрированных в налоговую систему России, выросло с 20 до 60%.

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«Если такими темпами будем двигаться, то по следующему году уже должны полностью завершить процесс инвентаризации и выйти на сбалансированность регионального бюджета», ― подчеркнул Мантуров.

Вице-премьер добавил, что это позволит повысить инвестиционную привлекательность ДНР и будет способствовать ускоренному восстановлению и развитию региональной экономики, в том числе промышленно-производственного комплекса.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта Мантуров заявил, что в Донбассе и Новороссии сегодня работает более 500 крупных промышленных предприятий. При этом, по его словам, с весны 2023 года в новых регионах удалось перезапустить порядка 160 промышленных площадок. Эти производства обеспечили работой ещё 11,5 тыс. человек. В 2024 году планируется запуск ещё 40 предприятий, отметил вице-премьер.

Он отметил, что у Донбасса большой потенциал, заводы в ДНР и ЛНР серьёзно дополнят производство продукции для судостроения, машиностроения и автопрома страны. Также предприятия республики вносят свой вклад в производство железнодорожного подвижного состава, сельхозтехники, техники и комплектующих для угольной, горнорудной, энергетической, металлургической, химической отраслей промышленности.