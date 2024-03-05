Луганск, 5 марта, 2024, 12:07 — ИА Регнум. В Донбассе и Новороссии сегодня работает более 500 крупных промышленных предприятий, заявил 5 марта министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

РИА Новости/Илья Наймушин

«Сегодня в новых регионах работает уже более 500 предприятий», — процитировал слова Мантурова «Луганский информационный центр».

Министр отметил, что с весны 2023 года в новых регионах удалось перезапустить порядка 160 промышленных площадок. Эти производства обеспечили работой ещё 11,5 тыс. человек. В 2024 году планируется запуск ещё 40 предприятий, отметил он.

По словам Мантурова, многое зависит от того, как будет складываться обстановка в зоне боевых действий, важно, чтобы заводы не попадали в зону обстрелов.

Мантуров заявил, что у Донбасса большой промышленный потенциал, заводы ДНР и ЛНР серьёзно дополнят производство продукции для судостроения, машиностроения и автопрома страны.

«Промышленность Донбасса обладает большими возможностями по выпуску продукции практически во всех отраслях промышленности», — процитировало Мантурова «Херсонское агентство новостей».

Он уточнил, что прежде всего это касается производства техники и комплектующих для угольной, горнорудной, энергетической, металлургической, химической отраслей промышленности. Также предприятия республики вносят свой вклад в производство железнодорожного подвижного состава, сельхозтехники.

Правительство России работает над восстановлением промышленного потенциала новых регионов.

«Весь промышленный сектор новых регионов, безусловно, имеет потенциал для внедрения инноваций и искусственного интеллекта, но сейчас мы сосредоточены на первоочередной задаче — восстановлении разрушенной производственной инфраструктуры и ликвидации моральной и технологической отсталости оборудования, чтобы максимально повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции», — заявил Мантуров «Запорожскому агентству новостей».

По словам главы Минпромторга, для этих целей новые регионы получили займы в размере двух миллиардов рублей. В 2024 году в развитие промышленности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях планируется вложить порядка пяти миллиардов рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 5 марта глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о недостаточных темпах модернизации системы здравоохранения в Херсонской области. На ряде медицинских объектов идёт ремонт, но, учитывая достаточно высокую потребность в медицинской помощи в регионе, темпы модернизации необходимо нарастить.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, состоявшихся 23–27 сентября 2022 года. В декабре прошлого года президент России Владимир Путин пообещал посетить новые регионы. В феврале 2024 года новые российские территории официально вошли в состав Южного военного округа (ЮВО).