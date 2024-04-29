Киев, 29 апреля, 2024, 15:11 — ИА Регнум. На Украине собираются прятать истребители F-16, получение которых должно произойти в текущем году, от российских военных. Об этом рассказал представитель украинских воздушных сил Илья Евлаш.

Иван Шилов ИА Регнум

«Для этого также нужно время. Поэтому сейчас разрабатываются другие методы, как расставлять, где размещать», — привело его слова издание «Страна. UA».

По его словам, рассматривают разные варианты, как это сделать, но если, например, рыть подземные хранилища или бункеры, потребуются колоссальные затраты.

Как сообщало ИА Регнум, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что в случае использования ВСУ обещанных Киеву истребителей F-16 с аэродромов стран — членов Североатлантического альянса Россия может уничтожить их как законную цель. По его словам, при размещении самолётов на румынских и польских авиабазах они превратятся в мишени для ВС России, поэтому Джонсон также напомнил о возможностях Москвы атаковать дальние цели ракетами.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 6 апреля рассказал об ударе российских военных по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где ВСУ готовятся к приёму истребителей F-16. По его словам, под удар могло попасть общежитие лётного состава ВСУ, в котором также проживают иностранные пилоты.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин 26 апреля сообщил, что поставки F-16 киевскому режиму начнутся в 2024 году. По его словам, они будут осуществляться вместе с лётчиками и обслуживающим персоналом.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что предполагаемые поставки F-16 украинской армии не поменяют ситуацию в зоне проведения специальной военной операции и что их будут нещадно уничтожать, как и другую западную технику ВСУ. Глава государства подчёркивал, что американские истребители станут для России законной целью, если их направят против неё с аэродромов третьих стран.