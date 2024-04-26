Вашингтон, 26 апреля, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Поставки истребителей F-16 киевскому режиму начнутся в 2024 году. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин перед началом совещания контактной группы по предоставлению помощи Украине.

(сс) SSgt Steve Faulisi. U.S. Air Force

«В этом году начнется поставка Украине более чем эскадрильи F-16», — сказал Остин.

По его словам, поставки будут осуществляться вместе с лётчиками и обслуживающим персоналом, подготовленными участниками контактной группы.

Как передавало ИА Регнум, в марте президент России Владимир Путин в ходе общения с военными лётчиками отметил, что американские истребители F-16 не изменят боевую ситуацию в зоне СВО, если будут переданы Киеву. Их будут нещадно уничтожать, как и другую западную технику ВСУ, подчеркнул глава государства.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 5 апреля заявил, что истребители F-16 не смогут стать «серебряной пулей» для Украины в конфликте с Россией и не переломят ситуацию в зоне боевых действий в пользу ВСУ.

Вооружённые силы России легко уничтожат стоящие на украинских аэродромах истребители F-16, считает немецкий журналист Юлиан Рёпке. По его мнению, поставка любого количества истребителей без создания на территории Украины эффективной противовоздушной обороны лишена смысла. Он также призвал трезво взглянуть на целесообразность передачи F-16 Киеву.