Глава Пентагона подтвердил начало поставок F-16 Киеву в 2024 году
Глава Пентагона Остин: поставки истребителей F-16 Киеву начнутся в 2024 году
Вашингтон, 26 апреля, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Поставки истребителей F-16 киевскому режиму начнутся в 2024 году. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин перед началом совещания контактной группы по предоставлению помощи Украине.
«В этом году начнется поставка Украине более чем эскадрильи F-16», — сказал Остин.
По его словам, поставки будут осуществляться вместе с лётчиками и обслуживающим персоналом, подготовленными участниками контактной группы.
Как передавало ИА Регнум, в марте президент России Владимир Путин в ходе общения с военными лётчиками отметил, что американские истребители F-16 не изменят боевую ситуацию в зоне СВО, если будут переданы Киеву. Их будут нещадно уничтожать, как и другую западную технику ВСУ, подчеркнул глава государства.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 5 апреля заявил, что истребители F-16 не смогут стать «серебряной пулей» для Украины в конфликте с Россией и не переломят ситуацию в зоне боевых действий в пользу ВСУ.
Вооружённые силы России легко уничтожат стоящие на украинских аэродромах истребители F-16, считает немецкий журналист Юлиан Рёпке. По его мнению, поставка любого количества истребителей без создания на территории Украины эффективной противовоздушной обороны лишена смысла. Он также призвал трезво взглянуть на целесообразность передачи F-16 Киеву.