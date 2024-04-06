Москва, 6 апреля, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где украинская армия ведёт подготовку к приёму американских истребителей F-16. Об этом 6 апреля рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

Kathrin Lauer/Global Look Press

«Хмельницкая область, прилёт в городе Староконстантинов, местная агентура сообщила о прилёте, который чувствовался всем домом. Прилетело, несмотря на работу ПВО. Направление взрыва — военный аэродром», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

По словам Лебедева, под удар могло попасть общежитие лётного состава ВСУ, в котором также проживают иностранные пилоты.

При этом в последнее время жители Староконстантинова заметили, что украинские военные очень заинтересованы снять квартиры в городе, добавил координатор подполья.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта Лебедев рассказал об ударе по аэродрому Староконстантинов, где идёт подготовка к принятию натовских самолётов F-16. По его словам, по этому объекту часто наносят удары.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 5 апреля заявил, что самолёты F-16 не смогут стать «серебряной пулей» для Киева в конфликте и не изменят ситуацию в зоне боевых действий в пользу ВСУ. При этом, по его утверждению, эти истребители усилят оборонные возможности Украины.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон 31 марта отметил, что Россия может уничтожить как законную цель аэродромы стран — членов НАТО, если украинская армия будет их использовать для взлётов и посадок F-16. Он также напомнил о возможностях российских военных атаковать дальние цели ракетами.

Президент России Владимир Путин отмечал, что вероятные поставки истребителей F-16 Киеву не изменят ситуацию на поле боя, потому что их будут беспощадно уничтожать, как и другую западную технику украинских войск. Глава государства добавлял, что F-16 станут для России законной целью, если их будут использовать против российских военных с аэродромов третьих стран.