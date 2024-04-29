Москва, 29 апреля, 2024, 14:16 — ИА Регнум. На выставке-форуме «Россия» представили XIII Международный Платоновский фестиваль искусств. Об этом 29 апреля сообщил Telegram-канал выставки «Россия».

Анатолий Медведь / Фотохост-агентство РИА Новости

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Сегодня прошёл показ передвижных декораций Воронежского академического уличного театра. Зрителям показали представление, в центре сюжета которого был царь Пётр. В номере участвовали ходулисты, акробаты, актёры в авторских масках, ведущие повествование в стиле райка, кукольный театр.

«XIII Платоновский фестиваль объединит более 20 выдающихся коллективов из девяти стран — это Аргентина, Мексика, Россия, Белоруссия, Китай, Казахстан, Армения, Индонезия, Гана», — сообщила исполняющий обязанности директора проекта Елена Ашкова.

Она уточнила, что российскую программу представят коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Кургана, Ростова-на-Дону, Махачкалы, Каспийска и не только. Зрителей ждёт 19 показов, восемь спектаклей, семь концертов, фестиваль уличных театров, который объединит десять коллективов, а также 44 сеанса аудиоспектакля-променада по письмам Андрея Платонова жене, отметила Ашкова.

Платоновский фестиваль искусств, названный в честь писателя Андрея Платонова, каждый год проходит в Воронежской области с 2011 года. В 2024 году он начнётся 1 июня и будет приурочен к 125-летию со дня рождения Платонова. В программе мероприятий драматические, хореографические и кукольные спектакли, концерты академической и современной музыки, выставки, книжная ярмарка, творческие встречи и опен-эйры.

Выставка-форум «Россия» открылась в Москве 4 ноября 2023 года. Президент Владимир Путин неоднократно посещал форум. Пресс-служба выставки 25 апреля сообщила, что форум посетил 11-миллионный гость — жительница Орла Ольга Лутова, которая приехала сюда с мужем и двумя дочерьми.