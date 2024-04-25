Москва, 25 апреля, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Международную выставку-форум «Россия» посетил 11-миллионный гость. Им оказалась жительница Орла Ольга Лутова, сообщили в пресс-службе выставки.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ольга приехала вместе с супругом Анатолием и двумя дочками — Соней и Лерой. Представители выставки в торжественной обстановке вручили сертификат на четырёхдневное путешествие в «Изумрудный» Томск.

«Очень рады, что попали сюда! Здесь мы можем посмотреть все регионы нашей страны, узнать о них подробности, выбрать, куда можно отправиться путешествовать», — отметила Ольга.

Отмечается, что сертификат вручил лично губернатор Томской области Владимир Мазур. Он рассказал, что путешествие включает в себя посещение сельского парка, экскурсии в галерею «Аниматроник» и на экофабрику «Территория тайги», участие в мастер-классе по лепке изумрудных пельменей и многое другое. Кроме того, путешествие завершится просмотром постановки театра «2+ку» и мастер-классом в Первом музее славянской мифологии.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля выставку «Россия» посетил юбилейный, десятимиллионный гость. Им оказался Константин Панфилов из Ярославля. На выставку он приехал с супругой Екатериной.

В качестве подарка Константин с супругой получили от «Дирекции выставки достижений «Россия» и госкорпорации «Росатом» сертификат на путешествие в Мурманск с посещением первого в мире судна с ядерной энергетической установкой — атомного ледокола «Ленин» и одного из универсальных атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот». Во время поездки они также ознакомятся со знаменитой Кольской атомной электрической станцией.

Юбилейные гости получают подарки и сертификаты на путешествия. Так, 20 марта выставку-форум «Россия» посетил девятимиллионный гость. Им символично стал девятилетний Андрей Баторов, приехавший на ВДНХ вместе с родителями и младшей сестрой. 6 марта на выставке-форуме «Россия» наградили восьмимиллионного посетителя, которым стал 14-летний Вадим Лейзер из Тюмени.

Выставку 22 февраля посетил семимиллионный гость — Алексей Максимов из города Волжского. Шестимиллионного посетителя Дмитрия Ершова из Москвы встретили на выставке 4 февраля. Пятимиллионный гость посетил экспозицию 17 января. Это была семилетняя жительница Катайска в Курганской области Полина Дмитриева. Четырёхмиллионной посетительницей стала Дарья Молодцова из Тулы, барнаулец Алексей Козырев стал трёхмиллионным посетителем. Первыми юбилейными гостями форума стали Марат Сабитов из Казани и Светлана Сулейманова из Пензы.