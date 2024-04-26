Лондон, 27 апреля, 2024, 02:05 — ИА Регнум. Гражданский, торговый танкер получил повреждения в результате ракетного удара в Баб-эль-Мандебском проливе у берегов Йемена. Нападение произошло почти в 26 км к юго-западу от города Эль-Муха. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) в соцсети X.

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Уточняется, что под удар попало судно, ранее принадлежавшее британской компании, теперь под флагом Панамы, следовавшее из Приморска в Вадинар (западное побережье Индии).

Владельцем судна указана компания, зарегистрированная на Сейшельских островах, а танкер используется для «связанной с Россией торговли».

«Капитан судна сообщил о двух ракетных атаках. В результате судно получило повреждения. Власти расследуют обстоятельства происшествия», — пояснили в центре координации.

Как сообщало ИА Регнум, военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы 26 апреля атаковали израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе.

Хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли несколько ударов по коммерческим судам Maersk Yorktown и MSC Veracruz, которые принадлежат США и Израилю. Ещё одной атаке подвергся американский эсминец. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа, заверив, что ракеты и беспилотники успешно достигли своих целей.