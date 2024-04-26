Сана, 27 апреля, 2024, 02:21 — ИА Регнум. Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» заявили, что атаковали британское судно Andromeda Star в Красном море, а также поразили американский беспилотник.

Сергей Корсун ИА Регнум Хуситы, корабль сша

«Военно-морские силы Вооруженных сил Йемена нанесли удар по британскому нефтяному судну Andromeda Star в Красном море с помощью ракет, которые попали точно в цель», — сообщил в Telegram-канале военный представитель радикального движения Яхья Сариа.

По его словам, в провинции Саада йеменские ПВО сбили американский беспилотник MQ-9. Хуситы намерены продолжать свои военные операции в поддержку палестинского народа.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля Яхья Сариа подтвердил атаку хуситов на коммерческие суда Maersk Yorktown и MSC Veracruz, принадлежащие США и Израилю. Ещё одной атаке подвергся американский эсминец. Удары по судам наносились противокорабельными ракетами, а также большим числом беспилотников.

На следующий день военный представитель движения «Ансар Аллах» заявил, что ВМС Йемена нанесли удар по израильскому судну MSC Darwin в Аденском заливе. Удар совершали с помощью ракет и беспилотников. Мятежники пообещали продолжать свои военные операции, препятствующие судоходству израильских судов в Красном, Аравийском морях и Индийском океане.

Под удар хуситов 26 апреля в Баб-эль-Мандебском проливе у берегов Йемена попал гражданский, торговый танкер. Нападение произошло в почти 26 км к юго-западу от города Эль-Муха. Судно ранее принадлежавшей британской компании, теперь под флагом Панамы, следовало из Приморска в Вадинар (западное побережье Индии).