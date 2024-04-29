Киев, 29 апреля, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Во временно подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремели взрывы. Об этом 29 апреля сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Херсон. Местные паблики сообщают о взрывах», — проинформировало оно.

Какие-либо подробностей произошедшего не уточнили.

В Министерстве обороны России пока не сообщали об ударах по объектам на контролируемой Киевом территории. В ведомстве неоднократно подчёркивали, что российская армия наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 29 апреля в Днепропетровской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу. Это произошло около 04:14 мск.

Позднее в этот же день сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о серии взрывов в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По его словам, на тот момент во временно контролируемой Киевом части Запорожской области не объявляли воздушную тревогу.

Вечером 28 апреля украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве. Взрывы также в этот период прогремели в городе Сумы.