Киев, 29 апреля, 2024, 01:28 — ИА Регнум. На Украине вечером 28 апреля взрыв прогремел в Киеве. Об этом сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

В момент взрыва на территории Киевской области была объявлена воздушная тревога.

Подробности инцидента в столице Украины не приводятся. Местные власти пока не давали комментарии о повреждённых объектах или пострадавших в результате взрыва.

Также вечером 28 апреля взрывы прогремели в городе Сумы на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 27 на 28 апреля российские системы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки киевского режима совершить несколько атак с применением беспилотников самолётного типа по объектам на территории России, сообщили в Минобороны. Было сбито 17 БПЛА ВСУ.

Российские войска атаковали в Харьковской области крупный распределительный железнодорожный узел ВСУ, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.