Мелитополь, 29 апреля, 2024, 00:42 — ИА Регнум. В подконтрольном ВСУ городе Запорожье в ночь на 29 апреля была зафиксирована серия взрывов. О прилётах сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

«Во временно оккупированном нацистами Запорожье прозвучала серия мощных взрывов. Днём в городе уже был один точный и вежливый прилёт», — написал в Telegram-канале Рогов.

Общественник уточнил, что на фоне взрывов сигнал воздушной тревоги не звучал.

О последствиях взрывов в городе Владимир Рогов пообещал рассказать позже.

Как сообщало ИА Регнум, два человека погибли в результате удара ВСУ по жилому сектору Пологовского района Запорожской области. Ещё два человека, в том числе шестилетний ребёнок, госпитализированы, написал губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.

26 апреля Владимир Рогов рассказал, что ВСУ пытались ударить беспилотниками по двум детским садам в Запорожской области. Российские военные сорвали атаку средствами радиоэлектронной борьбы.

Поздним вечером 28 апреля в Киеве был слышен мощный взрыв. О прилёте сообщило украинское издание «Страна. ua».