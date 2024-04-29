Николаев, Украина, 29 апреля, 2024, 04:48 — ИА Регнум. Воздушная тревога ночью 29 апреля была объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях. Это указывается на онлайн-карте украинского Министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Сигнал воздушной тревоги в Николаевской области был объявлен в 04:14 мск, спустя минуту сирена уже звучала и в Днепропетровской области.

О том, что последовало за включением сигнала тревоги, власти не оповестили.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска атаковали в Харьковской области крупный распределительный железнодорожный узел ВСУ, заявил 28 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

ВС РФ 27 апреля ударили по складу с боекомплектом на военном аэродроме Мартыновка в Николаевской области. По словам Лебедева, Мартыновский аэродром, скорее всего, подготовили как аэродром «подскока» для бомбардировки новых российских регионов и Крыма.

В подконтрольном ВСУ городе Запорожье в ночь на 29 апреля была зафиксирована серия взрывов. О прилётах сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.