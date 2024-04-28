Сумы, Украина, 28 апреля, 2024, 22:34 — ИА Регнум. Взрывы вечером 28 апреля прогремели в городе Сумы на Украине. Об этом информировал украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

По словам очевидцев, как написало издание в Telegram-канале, в Сумах прогремела серия взрывов.

О последствиях прилётов подробности власти и издание не сообщают.

Как передавало ИА Регнум, в ночь с 27 на 28 апреля российские системы противовоздушной обороны пресекли очередные попытки киевского режима совершить несколько атак с применением беспилотников самолётного типа по объектам на территории России, сообщили в Минобороны. Было сбито 17 БПЛА ВСУ.

Поздним вечером 28 апреля в Киеве был слышен мощный взрыв. О прилёте написало украинское издание «Страна. ua» в Telegram-канале.

Вооружённые силы Украины обстреляли Каховку и Новую Каховку в Херсонской области, пострадали два человека, сообщил 28 апреля губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.