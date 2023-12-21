Берлин, 21 декабря, 2023, 06:43 — ИА Регнум. Предназначенные для обучения украинцев немецкие центры заполнены лишь наполовину, сообщил журналист газеты Die Welt в Киеве Пауль Ронцхаймер.

Сергей Корсун ИА Регнум Сразу в плен. ВСУ. Мобилизация. Украина

Он добавил, что дефицит личного состава ВСУ даже для обучения говорит о сложной ситуации на Украине, где уже давно существуют проблемы с мобилизацией.

«Мы слышим, например, также из Германии, что в учебных центрах, где, к примеру, проводится обучение на танках Leopard 2, в настоящее время занято лишь около половины мест. Это означает, что на данный момент не хватает людей для обучения», — сказал Ронцхаймер.

Журналист прокомментировал заявление украинского руководства о просьбе командования ВСУ дополнительно мобилизовать около 500 тыс. человек. Эти слова изначально вызвали шок, возникли споры, кого вообще призовут на Украине. Если этот конфликт продлится дольше, это, естественно, вызовет проблемы. В конечном итоге всё зависит от численности солдат, которыми располагают обе стороны, дополнил Ронцхаймер.

Как сообщало ИА Регнум, военные ВСУ поделились с журналистами американской газете The Wall Street Journal тем, что на Украине не обойтись без всеобщей мобилизации. Стране необходимо восстановить численность «потрёпанной армии», написали авторы статьи.

Во время пресс-конференции 19 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал не подписывать закон о мобилизации женщин в ВСУ. При этом он сказал, что снижение возраста мобилизации до 25 лет для мужчин может стать реальностью, если ему «приведут необходимые аргументы».

Украинский военный эксперт Олег Жданов подчеркнул, что ВСУ без западного вооружения не поможет даже тотальная мобилизация. Инициатива на фронте находится у российской армии. ВСУ вынужденно перешли в стратегическую оборону, что крайне невыгодно, признал аналитик.

На Украине мобилизация введена с 25 февраля 2022 года.