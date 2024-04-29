Сеул, 29 апреля, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Южнокорейские власти обвинили Северную Корею в минировании дороги в демилитаризованной зоне (ДМЗ), сообщило агентство Yonhap.

Lee Jae-Won/Global Look Press

По данным южнокорейского агентства, военные из соседней страны установили наземные мины на грунтовой дороге в пределах ДМЗ. Как сообщил южнокорейский военный чиновник, Пхеньян сделал последний шаг по закрытию движения по приграничной дороге.

Он рассказал, что минирование военные КНДР начали в конце прошлого года возле холма Эрроухед в Чорвоне — в 85 км к северо-востоку от Сеула. Эту дорогу ранее проложили в соответствии с межкорейским военным соглашением 2018 года для связи Южной и Северной Кореи в рамках совместных усилий по раскопкам останков погибших возле холма во время Корейской войны 1950–1953 годов.

В январе началось минирование дороги Кёнги между западным пограничным городом Юга Паджу и северным Кэсоном, а также дороги Донхэ — вдоль восточного побережья. В марте южнокорейские военные также обнаружили, что Северная Корея убрала десятки уличных фонарей вдоль двух дорог.

Эти шаги Пхеньян предпринял после того, как лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал отказаться от многолетней политики поиска путей объединения с Южной Кореей и определил их отношения как враждебные, отметило агентство.

В январе Ким Чен Ын поручил принять жёсткие меры по блокированию всех каналов межкорейского сообщения вдоль границы, в том числе перекрыть сухопутный маршрут Кёнги до «невозвратного уровня». Он заявил, что объединения с Южной Кореей никогда не будет.

В начале февраля он назвал Южную Корею главным врагом КНДР. Лидер Северной Кореи 11 апреля призвал жителей страны готовиться к войне «как никогда».