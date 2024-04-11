Пхеньян, 11 апреля, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Жители Северной Кореи должны готовиться к войне «как никогда», заявил председатель КНДР Ким Чен Ын, слова которого приводит ЦТАК (Центральное телеграфное агентство Северной Кореи).

Korean Central News Agency/AP/TASS Лидер КНДР Ким Чен Ын

«Сейчас следует как никогда более последовательно подготовиться к войне», — сказал он.

Ким Чен Ын добавил, что Северная Корея должна «более надёжно, безупречно подготовиться к не просто возможной войне, а к такой, в которой надо обязательно победить».

Кроме того, пишет агентство, в стенах академии председатель КНДР вместе с членами командования изучил карту и макет столицы Южной Кореи Сеула, которые на фотографиях были умышленно размыты.

Как передавало ИА Регнум, лидер КНДР Ким Чен Ын в начале февраля сообщил, что руководство страны подвело итоги раскола корейского народа и пришло к выводу, что Южная Корея является главным врагом, чью территорию, возможно, придётся оккупировать в случае чрезвычайной ситуации. Ким Чен Ын подчеркнул, что Пхеньян без колебаний мобилизует все возможности, если кто-либо применит силу в отношении КНДР.

В конце января в Пхеньяне снесли монумент «Арка Воссоединения», символизирующий перемирие между КНДР и Южной Кореей. Перед этим Ким Чен Ын назвал памятник бельмом на глазу.