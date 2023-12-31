Пхеньян, 31 декабря, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил о невозможности объединения с Южной Кореей, сообщило 31 декабря Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА Регнум Ким Чен Ын

«Оглядываясь назад на продолжительные межкорейские отношения, наша партия пришла к выводу, что никогда не будет возможным достичь объединения с Республикой Корея», — заявил Ким Чен Ын.

По его мнению, Южная Корея сделала государственной политикой объединение на основе поглощения и единообразность системы. В этой связи лидер КНДР уточнил, что отношения Пхеньяна и Сеула больше не отношения соплеменников, они полностью стали отношениями двух враждебных, находящихся в состоянии войны государств.

Как сообщало ИА Регнум, в начале 2023 года сообщалось, что Южная Корея захотела объединиться с КНДР в рамках плана «Новая инициатива будущего по объединению».

В августе министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что США своими действиями ставят ситуацию на Корейском полуострове на грань ядерной войны. Он напомнил, что с начала 2023 года Вашингтон перебросил на территорию Южной Кореи значительные объёмы ядерных средств.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров 19 октября заявил, что Россия вместе с КНДР и Китаем выступает за налаживание регулярных переговоров по безопасности на Корейском полуострове без предварительных условий.