Донецк, 29 апреля, 2024, 08:09 — ИА Регнум. На территории Донецкой Народной Республики за неделю нейтрализовали почти 300 беспилотников украинских боевиков, сообщили 29 апреля в региональном штабе обороны со ссылкой на данные УФСБ России по ДНР.

MOD Russia/Global Look Press

«За прошедшую неделю над Донецком, Макеевкой, Ясиноватой и Авдеевкой обнаружены и подавлены 283 украинских беспилотника», — уточнили в Telegram-канале штаба.

В Кировском и Петровском районах Донецка были перехвачены три дрона БПЛА типа «Баба-яга» под управлением системы Starlink. Они несли на себе самодельные взрывные устройства. В Будёновском районе военные подавили разведывательный коптер Autel.

Взрывотехники обезвредили беспилотники накладными зарядами на месте. Инфраструктура и мирные граждане не пострадали.

Как передавало ИА Регнум, 27 апреля украинский беспилотник дважды атаковал священников, доставлявших гуманитарную помощь в окрестностях Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Волновахском районе ДНР. Первая атака произошла в момент, когда монахи застряли на разбитой дороге, не доехав 500 метров до монастыря. Позднее украинский БПЛА повторил атаку уже в самом монастыре возле храма.

Только за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили пять ракет ATACMS и 46 беспилотников ВСУ, сообщил 28 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Всего с начала спецоперации на Украине было уничтожено 23 587 беспилотных летательных аппаратов противника.