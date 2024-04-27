Волноваха, ДНР, 27 апреля, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Украинский беспилотник атаковал священников, доставлявших гуманитарную помощь в окрестностях Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Волновахском районе ДНР, сообщила 27 апреля пресс-служба обители в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Атака произошла, когда монахи с гуманитарной помощью застряли на разбитой дороге, не доехав 500 метров до монастыря, отмечается в публикации.

«За поломавшейся машиной выехала монастырская машина, также белого цвета. Как только первый автомобиль потянул второй на буксире, появился дрон-камикадзе и пытался атаковать автомобили на подъезде к обители, но не успел», — сказано в сообщении.

Уточняется, что позднее украинский беспилотник повторил атаку уже в самом монастыре возле храма.

«Видно было, что из авто выскакивали монахи. Что-то в управлении дроном пошло не так, и он ударил в землю в стороне, в нескольких метрах от людей и собора, возле часовенки настоятеля монастыря», — отмечается в публикации.

Как передавало ИА Регнум, ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что в телефонах погибших украинских боевиков на бывших позициях ВСУ в Авдеевке были найдены координаты местоположения донецких храмов и монастырей. Перед ВСУ стояла задача поражать православные объекты ДНР, за этим стоят «заморские кураторы по аналогии с тем, как было в Сирии», пояснил он.

Днём 30 сентября 2023 года ВСУ обстреляли Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в ДНР. Предположительно, кассетный снаряд разорвался недалеко от места, где жили сёстры. В момент обстрела возле собора находился прихожанин и архимандрит Лаврентий, который потерял много крови. В монастыре в это время находились семь монахинь. Всех раненых госпитализировали.