Николаев, Украина, 27 апреля, 2024, 07:41 — ИА Регнум. Российские войска ударили по складу с боекомплектом на военном аэродроме Мартыновка в Николаевской области, сообщил журналистам 27 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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По его словам, накануне сопротивление Николаева оповестило о прилёте в 22:50 в Вознесенском районе по аэродрому Мартыновка.

«Вчера несколько раз сообщали о пролётах самолётов со стороны Мартыновки и Николаева в сторону Первомайска и Одессы. Судя по мощности взрыва, а чувствовался он в более чем пяти километрах, прилетело в один из складов с боекомплектом», — уточнил Лебедев.

Он добавил, что Мартыновский аэродром, скорее всего, подготовили как аэродром «подскока» для бомбардировки новых российских регионов и Крыма. Несколько недель назад на аэродроме и возле военной части на Бугских хуторах были выставлены ложные цели.

Как передавало ИА Регнум, 12 апреля координатор николаевского подполья подтвердил, что российские военные нанесли удар по пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области, где расположен военный аэродром. По информации подпольщиков, в этом районе есть также бомбовый склад, полигон, железобетонный и асфальтовый заводы, склады облпотребсоюза и электрическая подстанция.

Серия взрывов прогремела во Львовской области утром 27 апреля. Удары пришлись по городу Стрыю. Также, по информации николаевского подполья, ВС России атаковали цели в Житомирской и Тернопольской областях Украины.

Российские военные ударили ракетой по зданию в Харькове, где в тот момент находились представители Службы безопасности Украины и чешские офицеры. Об этом стало известно 26 апреля. В результате погибли семеро чешских офицеров, которые обучали технический персонал радиоэлектронной разведки ВСУ.