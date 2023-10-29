Нижний Новгород, 29 октября, 2023, 17:39 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран раскритиковал судейство в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

(сс) Артем Гусев

«Вы всё видели. «Сочи» на последнем месте, но мы здесь при чём? Такие пенальти поставили бы «Спартаку», «Зениту», ЦСКА, «Локомотиву», «Динамо»? Не рассматривались. Спасибо», — сказал Юран в эфире телеканала «Матч Премьер».

На матче работала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока.

Как ранее сообщало ИА Регнум, «Пари Нижний Новгород» одержал победу над «Сочи» в матче 13-го тура РПЛ. со счётом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Николай Калинский. При этом футболисты «Сочи» Ванья Дркушич и Кристиан Нобоа не смогли реализовать два пенальти в ворота вратаря Артура Нигматуллина.