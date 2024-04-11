Москва, 11 апреля, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран дисквалифицирован на два матча условно. Такое решение 11 апреля принял Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС).

Алексей Филиппов/РИА Новости Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран

«Мы приняли решение за оскорбительное поведение дисквалифицировать Юрана на два матча условно и оштрафовать на 50 тысяч рублей. Испытательный срок — один год», — сказал журналистам глава комитета Артур Григорьянц.

«Пари НН» 6 апреля проиграл на своём поле «Краснодару» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счётом 3:4. После игры Юран в подтрибунном помещении в нецензурной форме высказывался в адрес, предположительно, судейской бригады Евгения Буланова.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Юран остался недоволен судейством в матче 13-го тура РПЛ с «Сочи». Он раскритиковал арбитров за пенальти, назначенные в ворота его команды. Тогда «Пари НН» выиграл со счётом 1:0, а футболисты сочинского клуба не смогли реализовать два 11-метровых удара.