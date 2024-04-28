Минск, 29 апреля, 2024, 00:09 — ИА Регнум. Группа белорусских студентов была завербована спецслужбами Украины, их готовили для совершения терактов в Белоруссии. Об этом сообщил телеканал ОНТ.

rtek24.ru Вербовка

В воскресенье, 28 апреля, журналисты опубликовали анонс фильма-расследования о вербовке украинскими спецслужбами белорусских студентов.

«Спецслужбы Украины не гнушаются использовать совершенно низкие и подлые методы для грязной работы — занимаются вербовкой белорусских детей, убеждая их стать на путь предательства и тем самым калеча молодые жизни», — пояснили авторы фильма, который покажут 29 апреля.

В расследовании расскажут, как задержанная группа студентов технического университета во главе с украинской «чырвонай жабай» готовилась взорвать Белоруссию и кто такие «чёрные соловьи».

В анонсе повествуется о террористической ячейке «Чёрные соловьи» под руководством гражданки Украины Марии Мисюк. Также авторы фильма назвали имена других пяти участников группы.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что причастного к совершению теракта на перегоне Байкало-Амурской магистрали белоруса украинские спецслужбы вербовали дистанционно. Он подтвердил факт задержания соотечественника из Витебской области. В 2020 году белоруса уволили за причастность к экстремистской деятельности. У злоумышленника были корыстные мотивы, ему дали денег и пообещали заплатить ещё. Дополнительным мотивом стало «перевёрнутое сознание и перевёрнутые представления и ценности», добавил глава белорусского КГБ. Киев вербует больных людей, имеющих проблемы с психикой. Минск принимает участие в разбирательстве по этой ситуации, отметил Тертель. Также он предупредил белорусов, что это особо тяжкое преступление. По местным законам за подобное действие грозит смертная казнь.

Председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов 27 апреля отметил, что спецслужбы Латвии и Литвы на пограничных пунктах пытаются вербовать россиян и белорусов. Попытки происходят в ходе контрольных мероприятий, пояснил глава погранкомитета.