Минск, 27 апреля, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Сотрудники спецслужб Латвии и Литвы на пограничных пунктах пытаются вербовать граждан России и Белоруссии, сообщил 27 апреля председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Константин Молостов.

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Попытки вербовки происходят в ходе контрольных мероприятий, сказал глава погранкомитета.

«В действующих пунктах пропуска со стороны государств Балтии ужесточены контрольные мероприятия в отношении граждан России и Беларуси. Фиксируются попытки их вербовки сотрудниками специальных служб Литвы и Латвии», — цитирует Молостова белорусское государственное информагентство «БелТА».

Как передавало ИА Регнум, ранее в апреле 2024 года сейм Литвы отклонил предложение ограничить поездки на родину для граждан России и Белоруссии, которые имеют вид на жительство в Литве. Авторы инициативы предлагали запретить гражданам РФ и Белоруссии ездить на родину чаще одного раза в год, а в противном случае аннулировать их вид на жительство.

Депутаты, представившие законопроект, отмечали, что эти меры должны снизить риск «вербовки» спецслужбами тех граждан России и Белоруссии, которые часто ездят на Родину. Большинство депутатов не согласились с этим предложением. Проголосовавшие против, в частности, отмечали, что завербованы могут быть и граждане Литвы.

Служба безопасности Украины пытается завербовать сотрудников российской военно-гражданской администрации Купянского района, сообщал ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Российские чиновники на такие предложения отвечают, что вернутся в Харьков для наведения в нём порядка и восстановления жизнедеятельности после освобождения города от ВСУ, добавил Ганчев.