Лондон, 28 апреля, 2024, 23:36 — ИА Регнум. Британский эксперт Александр Меркурис уличил во лжи главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского после заявления о тяжёлом положении украинской армии. Об этом аналитик рассказал в своём блоге на YouTube.

Иван Шилов ИА Регнум

Меркурис напомнил, как летом 2023 года Сырский убеждал всех, что ВСУ взяли под огневой контроль город Артёмовск (украинское название — Бахмут). На самом деле это оказалось абсурдом и ложью.

Теперь, по словам британского эксперта, главком ВСУ публично признался, что ситуация на фронте становится всё более тяжёлой, говоря о постоянном давлении на украинцев.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале по итогам посещения командных пунктов в зоне боевых действий вместе с министром обороны Рустемом Умеровым Сырский удалил из ранее сделанного заявления слова о необходимости перехода армии к «манёвренной обороне». Главком ВСУ признал, что по многим направлениям обстановка сложная и требует постоянного контроля. Вскоре он отредактировал сообщение. В новом варианте необходимым шагом он назвал защиту войск от дронов и ударов управляемыми авиационными бомбами, а не манёвренную оборону.

Александр Сырский 28 апреля заявил, что ситуация в зоне боевых действий обострилась. ВС России в стремлении захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта сосредоточили основные усилия на нескольких направлениях и создали значительное преимущество в силах и средствах. По его словам, ожесточённые бои продолжаются на нескольких направлениях. ВСУ отступили к западу от Бердычей, Семёновки и Новомихайловки. Напряжённая обстановка наблюдается в Запорожской и Херсонской областях, уточнил Сырский.