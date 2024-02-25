Киев, 25 февраля, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский удалил из ранее сделанного заявления слова о необходимости перехода украинской армии к «маневренной обороне». Сообщение он опубликовал в Telegram-канале по итогам посещения командных пунктов в зоне боевых действий вместе с министром обороны Рустемом Умеровым.

Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press Александр Сырский

Он признал, что по многим направлениям обстановка сложная и требует постоянного контроля.

«Подробно проанализировали текущую ситуацию и обсудили необходимые шаги, в частности, использование потенциала маневренной и позиционной обороны», ― написал изначально Сырский.

Но вскоре главком отредактировал сообщение. В новом варианте необходимым шагом он назвал защиту войск от дронов и ударов управляемыми авиационными бомбами, а не маневренную оборону.

Как сообщало ИА Регнум, начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесён Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) 21 февраля признал тяжёлое положение украинской армии на фронте. Он пояснил, что ВСУ находятся в трудной ситуации, поскольку уступают по численности войск и оснащению российской армии. При этом потерю Авдеевки Буданов назвал самым явным признаком изменения динамики на фронте.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 февраля пожаловался критическую обстановку для ВСУ в Харьковской области. Он подчеркнул, что ситуация на линии фронта крайне сложная на нескольких участках, особенно там, где российские войска сосредоточили большую часть своих резервов.

Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 февраля также признал, что ситуация в зоне боевых действий украинского конфликта остаётся напряжённой для Киева. При этом он заявил, что территории, которые Вооружённые силы Украины утратили в ходе боевых действий, не имеют стратегического значения для общей стабильности на линии фронта.