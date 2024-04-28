Анкара, 28 апреля, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Заключённые с Россией сделки по поставкам газа помогли Турции избежать энергетического кризиса, заявил министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар в интервью Financial Times (FT).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Конкурентоспособные сделки с Россией помогли Турции избежать энергокризиса, охватившего западные страны», — отметил он.

Байрактар добавил, что Турция предприняла целенаправленные усилия по расширению своей инфраструктуры для приёма и хранения СПГ. В прошлом году около 30% импорта природного газа приходилось на СПГ, тогда как в 2014 году этот показатель составлял 15%.

В материале FT говорится, что на долю России в 2023 году приходилось более 40% полученного Турцией газа, что делает Россию его крупнейшим поставщиком. При этом, по словам главы турецкого минэнерго, Анкара активно ищет поставщиков газа для новых контрактов. Это могут быть Россия, Азербайджан, Иран, а также американская компания ExxonMobil, с которой Турция ведёт переговоры по сжиженному природному газу.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин предложил создать хаб по поставкам газа в Европу в Турции в октябре 2022 года. По словам Путина, с помощью этого проекта можно будет прокачивать газ для восполнения утраченных объёмов транзита через взорванные газопроводы «Северный поток».

Российский лидер заявлял, что в строительстве в Турции газового хаба заинтересованы все в Европе, кто хочет покупать российские энергоресурсы. Он напомнил, что сейчас российский газ поставляют в Европу по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку», которые эффективно работают и полностью заполнены.

Источник в администрации президента Турции в сентябре 2023 года рассказал, что вокруг проекта создания газового хаба появляется всё больше ложной информации. По его мнению, это делается для того, чтобы очернить проект и бросить тень на его перспективность.